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Vodafone Park, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finali için aday!

Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı yer bugün belli olacak. Vodafone Park da adaylar arasında yer alıyor.
08:4820 Eylül 2017
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Vodafone Park, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finali için aday!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlarından birisinin Vodafone Park’ta oynanması için 6 Haziran 2017’de teklif dosyasını göndererek başvuruda bulunmuştu.

UEFA İcra Komitesi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek.

Avrupa Ligi’ne İstanbul, Bakü ve Sevilla şehirleri talip. Süper Kupa’ya aday olan şehirler arasında ise Tiran, Toulouse, Haifa, Astana, Belfast, Gdansk ve İstanbul bulunuyor.

Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın favori olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Etiketler
beşiktaş süper kupa uefa avrupa ligi Vodafone Park
Son güncelleme: 09:18 | 20.09.2017
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