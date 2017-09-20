Valencia’nın olaylı yıldızı Simone Zaza 8 dakikada 3 gol attı!

La Liga'da geçen hafta Levante maçına yedek kulübesinde başladığı için hocasıyla tartışan Valencia'nın golcüsü Simone Zaza, Malaga karşısında ilk 11'de başladı ve 8 dakikada 3 gol attı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Valencia, Malaga’yı 5-0 mağlup ederken geçen haftanın olaylı ismi Simone Zaza 8 dakikada attığı 3 golle adeta yıldızlaştı ve hocasına mesaj yolladı.

Geçen hafta Levante ile 1-1 berabere kalan Valencia’nın İtalyan golcüsü Simone Zaza, maça yedek başlamış ve sonradan oyuna girmiş ancak skoru değiştirmeyi başaramamıştı.

Yedek kaldığı için saha içinde hocasına tepki gösteren Zaza’nın kız arkadaşı Chiara Biasi de Instagram hesabından olay yaratan küfürlü bir paylaşım yaparak Valencia Teknik Direktörü Marcelino’yu eleştirmişti.

Simone Zaza yedek kaldı, sevgilisi Chiara Biasi Valencia`nın hocasını hedef aldı Valencia'nın forveti Simone Zaza, Levante maçına yedek kulübesinde başlayınca olay çıktı. Zaza'nın sevgilisi Chiara Biasi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Valencia Teknik Direktörü Marcelino'yu hedef aldı ve küfürlü ifadeler kullandı İlgili Haberi Oku

Gergin geçen haftanın ardından Malaga maçına ilk 11’de başlayan Zaza, maçın 55. 60. ve 63. dakikalarında attığı gollerle adeta hocasına mesaj verdi.

Ancak teknik direktör Marcelino, İtalyan yıldızı 67. dakkada oyundan alarak adeta patronun kendisi olduğunu bir kez daha göstermek istedi.

Öte yandan 26 yaşındaki futbolu profesyonel futbol kariyerindeki ilk hat-trick başarısını da yaşamış oldu.