Tribünü dolduramadılar, ceza yediler!

La Liga Yönetimi, İngiltere Premier Lig'de olduğu gibi seyirci doluluk oranı cezası kesti! Milli futbolcumuz Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo iki iç saha maçında da %70 doluluk oranını yakalayamayınca para cezası aldı.

Emre Mor’un takımı Celta Vigo’ya sürpriz para cezası geldi. La Liga’da oynadığı ilk 4 maçta 3 puan toplayan Celta Vigo’ya La Liga yönetiminden ilginç bir para cezası geldi.

La Liga Yönetimi, ilgiyi arttırmak için Premier League’i örnek alırken, stadlardaki seyirci saysını arttırmaya yönelik çalışmalara da başladı. La Liga Yönetimi, takımların iç saha maçlarında %70 doluluk oranı isterken, bunu iç sahada oynadığı 2 maçta sağlayamayan Celta Vigo’ya para cezası verildi.

Celta Vigo’nun sahası olan Estadio Balaidos’da oynanan Real Sociedad maçında 16 bin 961, Alaves maçında ise 17 bin 384 seyirci vardı. La Liga yönetimi yaklaşık 30 bin kişilik stadyumda bu doluluk oranını sağlayamadığı için Celta Vigo’ya para cezası verdi.

Celta Vigo Yönetimi de yeni bir ceza ile karşı karşıya kalmamak için Getafe ile oynanacak maçın biletlerinde indirime gitme kararı aldı.