Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’dan büyük fedakarlık

Attığı gollerle adeta Trabzonspor’u tek başına taşıyan Burak Yılmaz çok önemli bir fedakarlığa da imzasını atıyor.
Adalesinde ve kasığında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle normal şartlarda 3 hafta tedavi görmesi gereken yıldız futbolcu, doktorların ve teknik heyetin “Dinlenmek gerek” uyarlarını hiçe sayıyor.
Burak Yılmaz sakat sakat sahaya çıkıp gollerini sıralıyor.
BÜYÜK ACILAR ÇEKİYOR AMA…
Sakatığının daha da büyümesi riskini hiçe sayan Burak Yılmaz ayrıca maçlardan ve idmanlardan sonra çok büyük acılar çekiyor. Fizyoterapistin özel programını uygulayarak forma giyecek duruma geliyor.
MİLLİ ARADA DA DİNLENMEK YOK
Maç kaçırmamak için devre arasına kadar bu şekilde idare edecek olan Burak Ocak ayında tedavi olacak. Yıldız futbolcu, İzlanda ve Finlandiya sınıvları nedeniyle milli arada da dinlenme şansı bulamayacak.
YÖNETİM&YANAL ÇOK MEMNUN
Burak’ın bu fedakarlığı teknik heyet ve yönetimi fazlasıyla mutlu ediyor. Takımın içinde ağabeylik görevini de üstelen milli futbolcu, kendisini transfer etmek için harcanan çabanın karşılığını veriyor.
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