Trabzonspor’da sosyal medya yasağı

Trabzonspor yönetiminin Başkan Muharrem Usta’nın da katılımıyla gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenildi.

Alınan karar sonrasında yöneticilerin kendi alanı dışında sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayacağı belirtildi. Başkan Muharrem Usta’nın da bu karara dahil olacağı ve bundan sonraki süreçte açıklamalarını kulüp sitesi aracılığı ile yapacağı kaydedildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nevzat Aydın’ın da zaman zaman sivri açıklamaları zaman zaman da hakemlere eleştirisi bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.