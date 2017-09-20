Şenol Güneş’in en parlak başlangıcı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonunda göreve başlayan Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 haftalık periyotta her dönem daha iyisini yapmayı başardı. Kartal, Şenol Hoca yönetiminde en az puanı 2015-16'da topladı. Söz konusu sezonun ilk 5 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 10 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon ise ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı.
BU KEZ 9 GOLDE KALDILAR
Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde ilk 5 haftada en çok puanı bu sezon elde etti. Bu sezon Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak tek puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Bursaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor'a ise 1-0'lık skorla üstünlük kurdu.
5 haftada 13 puan toplayarak Güneş döneminin en iyi başlangıcını yapmasına karşın Kartal'ın söz konusu periyotta en az gol attığı sezon 2017-18 oldu. İlk 5 maçta 9 gol atan Beşiktaş, aynı süreci 2015-16 ve 2016-17'de 13'er gol atarak geçmişti.
Vatan