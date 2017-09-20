Şenol Güneş’in en parlak başlangıcı

2015-16’nın ilk 5 haftasında 10 puan alan Beşiktaş, geçen sezon ise aynı periyotta 11 puan toplamıştı. Bu sezon ise geride kalan süreçte sadece Kasımpaşa ile berabere kalan Kartal, 13 puan elde etti.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de en iyi sezon başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonunda göreve başlayan Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 haftalık periyotta her dönem daha iyisini yapmayı başardı. Kartal, Şenol Hoca yönetiminde en az puanı 2015-16'da topladı. Söz konusu sezonun ilk 5 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 10 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon ise ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaştı.

BU KEZ 9 GOLDE KALDILAR

Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde ilk 5 haftada en çok puanı bu sezon elde etti. Bu sezon Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak tek puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Bursaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor'a ise 1-0'lık skorla üstünlük kurdu.

5 haftada 13 puan toplayarak Güneş döneminin en iyi başlangıcını yapmasına karşın Kartal'ın söz konusu periyotta en az gol attığı sezon 2017-18 oldu. İlk 5 maçta 9 gol atan Beşiktaş, aynı süreci 2015-16 ve 2016-17'de 13'er gol atarak geçmişti. Vodafone Park, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finali için aday! Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı yer bugün belli olacak. Vodafone Park da adaylar arasında yer alıyor. İlgili Haberi Oku