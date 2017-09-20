Şenol Güneş, Konyaspor maçındaki futboldan memnun kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor galibiyetinin ardından soyunma odasında oyunculara teşekkür konuşması yaptı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / En flaş galibiyetlerden sonra bile “Daha iyi oynamalıyız” diyen, futbolcularını sürekli daha fazlası için zorlayan, ciddi tavrıyla tanınan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Konyaspor maçı sonrası ise hem basın önünde hem de soyunma odasında memnuniyetini dile getirdi.

Güneş'in, Porto deplasmanında alınan çarpıcı galibiyet sonrası Konyaspor engelinin de istekli ve üstün futbolla geçilmesi nedeniyle çok mutlu olduğu ve bu sevincini, oyuncularına teşekkür ederek gösterdiği bildirildi.

’40 YILLIK BEŞİKTAŞLI GİBİ’

Soyunma odasındaki maç sonu toplantısında kurt teknik adam, “Her maçta çok iyi futbol oynamasak bile kendimize yakışanı yapıp ‘büyük oynuyor' ve kazanmayı biliyoruz” dedi.

Güneş, “Yardımlaşma üst düzeyde. Yeni arkadaşlarla birlikte herkes 40 yıllık Beşiktaşlı gibi elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bu bizi daha farklı, iyi yerlere getirecektir. Maç seçmeden, oyunun gereklerini yerine getirerek, istikrarlı kazanarak ilerlemek çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Cenk Tosun`un talipleri artıyor! Şimdi de Tottenham... Crystal Palace ve Newcastle'dan sonra Tottenham da milli futbolcu Cenk Tosun için ‘scout' görevlendi İlgili Haberi Oku

ADRIANO DERBİYE ZOR

Ancak Şenol Güneş'in endişesi de var. Adriano'nun durumundan dolayı Güneş, idman temposunu değiştirmeyi düşünüyor.

Sağlık heyeti ile görüşen başarılı çalıştırıcı, antrenmanların öneminin arttığını belirterek yoğun maç programında sakatlık riskini azaltan yeni bir program hazırlanmasını istedi.

Güneş, sağlık ekibinin her futbolcuyla ilgili verileri inceleyip hazırlayacağı özel çalışmaları takip edecek. Sol baldır kasında mikro yırtık belirlenen Adriano'nun derbiye yetişmesi se zor görünüyor. Beşiktaş`tan Fenerbahçe derbisi öncesi Alvaro Negredo açıklaması Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Atiker Konyaspor maçında parmağı çıkan Negredo'nun Fenerbahçe karşısında oynamasına engel yok. İlgili Haberi Oku