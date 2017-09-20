Rıza Çalımbay: Dinlenmek istiyorum

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörlük görevine getirmek için teklifte bulunduğu Rıza Çalımbay, şu an için herhangi bir kulüpte görev almayı düşünmediğini ve bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündeminde bulunan ve bir ön görüşme gerçekleştirdiği Çalımbay'ın, Malatya ekibinin teklifine sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Dün yaptığı açıklamada, ‘Malatyalı yöneticilerle görüşeceğiz' ifadelerini kullanan Çalımbay, bugün ise ‘bir süre dinlenmek istiyorum' diyerek, Malatyaspor’un teklifini değerlendirmeyeceğinin mesajını verdi. Ancak bu açıklamaya rağmen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi başarılı hocadan vazgeçmedi ve devreye Malatyalı iş adamı Mehmet Ali Aydınlar'ı soktu.

Başkan Adil Gevrek ve ekibinin, Çalımbay'ın kıramayacağı bir isim olarak gördüğü Aydınlar ile bu sorunu çözmeye çalıştığı öğrenildi. Mehmet Ali Aydınlar'ın bu akşam Çalımbay ile bir görüşme yapacağı da gelen bilgiler arasında.