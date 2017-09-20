Portekizli matador Fernando Quintela’nın trajik ölümü!

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen geleneksel boğa güreşinde 26 yaşındaki matador Fernando Quintela korkunç şekilde hayatını kaybetti.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz’in ünlü matadorlarından 26 yaşındaki Fernando Quintela, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Arenada boğanın boynuz darbeleri karşısında çaresiz kalan Quintela, hastaneye kaldırıldı ancak iç organlarındaki zararın fazla olması nedeniyle doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çıplak elleriyle boğanın önünde duran matadorların amacı boğanın kendilerine doğru koşmasını sağlamak.

Quintela diğer matadorların önünde boğanın dikkatini çekmeye çalışırken bir anda saldırıya maruz kalıyor ve boğanın boynuzlarına takılıyor.

Portekiz’de dünyaya gelen Quintela, Amadores de Alcochete grubunun bir üyesiydi ve ilk kez 2008’de arenaya çıkmıştı.