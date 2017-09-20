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Neymar ve Cavani tartışmasında 1 milyon euro’luk detay!

PSG'nin iki yıldızı Edinson Cavani ve Neymar arasındaki duran top tartışmasının arka planında sözleşmelerindeki 1 milyon euro'luk gol krallığı bonusu olduğu iddia edildi.
12:1420 Eylül 2017
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Neymar ve Cavani tartışmasında 1 milyon euro’luk detay!

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germian’de yaşanan Edinson Cavani ve Neymar krizinin perde arkasında 1 milyon euro’luk gol krallığı bonusu yer aldığı iddia edildi.

Paris Saint Germain’in Lyon ile oynadığı maçta önce frikik atışında, ardından penaltı vuruşunu kullanma sırasında tartışma yaşayan ikilinin görüntüsü kamuoyunu meşgul etmişti.

Fransız gazetesi L’Equipe’te yer alan haberde, iki oyuncunun sözleşmesinde ligi gol kralı olarak bitirmeleri halinde 1 milyon euro ekstra ücret alacaklarını belirten maddenin yer aldığı ifade edildi.

Geçen sezon 36 lig maçında 35 gol atarak gol kralı olan Cavani, Zlatan Ibrahimovic’in gölgesinden ayrıldığı ilk sezonunda gol kralı olarak 1,5 milyon euro’luk bonusu kapmıştı.

Uruguaylı Cavani bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 7 gol atma başarısı gösterirken Brezilyalı Neymar 5 maçta 4 kez rakip ağları sarstı.

PSG, Edinson Cavani’ye yıllık 9,5 milyon euro öderken Neymar’a 29 milyon euro ödüyor.

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Etiketler
edinson cavani neymar Paris Saint Germain
Son güncelleme: 12:35 | 20.09.2017
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