NBA yıldızı Kevin Durant’in Twitter’daki sahte hesabı ortaya çıktı!

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada sahte kullanıcı hesabı skandalıyla ABD'de gündeme oturdu.

Oklahoma City Thunder’i bırakıp Golden State Warriors’a gitmesinden sonra birçok basketbolseverden tepki alan Kevin Durant, sosyal medya eleştirilerine cevap verme yönetimini bulmuşa benziyor.

28 yaşındaki süper yıldız, sosyal medya platformu Twitter’da Cole Cashwell isimli bir kullanıcıdan gelen, “Kararına saygı duyuyorum ama Oklahoma City Thunder’dan ayrılmak için şampiyonluk kazanmak dışında gerçek bir sebep söyleyebilir misin?” sorusuna, yanlışlıkla kendi hesabıyla cevap verdi.

Durant’in kurduğu cümlede, kendisinden “o” diye bahsetmesi oyuncunun foyasını meydana çıkardı. Durant sahte hesabı yerine kendi hesabını kullanarak, “O, organizasyon ya da Billy Donovan için oynamayı sevmiyordu. Kadro da hiç iyi değildi, sadece o ve Russ vardı. O takımdan Russ’ı çıkardığını düşün. KD onlarla şampiyon olamazdı” mesajını yazınca, sosyal medya adeta sallandı.

Tweetler atıldığı gibi gündemin bir numaralı maddesi oldu. Bu tweetler Kevin Durant’in hesabından derhal silindi tabii ancak alınan ekran görüntüleri, tüm sosyal medyada manşetleri çaldı bile.

Valencia`nın olaylı yıldızı Simone Zaza 8 dakikada 3 gol attı! La Liga'da geçen hafta Levante maçına yedek kulübesinde başladığı için hocasıyla tartışan Valencia'nın golcüsü Simone Zaza, Malaga karşısında ilk 11'de başladı ve 8 dakikada 3 gol attı. İlgili Haberi Oku