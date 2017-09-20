Malatyaspor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bursa temsilcisi İnegölspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi..

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor’a konuk oldu. Ev sahibi takım müsabakaya yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Konuk takım ise Ertuğrul Sağlam’ın istifası sonrası çıktığı ilk maçta rakibine pozisyon vermedi. Malatyaspor rakibini 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Erkan Zengin, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

İnegölspor: Mustafa Güngör, Gökhan Kurumuş, Uğur Parlak (Emirhan Aydoğan dk. 69), Okan Deniz, Ali Sakal, Yasin Yılmaz (Enes Ata dk. 80), Ömer Faruk Çalışkan, Enes Bayır, Cihan Yeşilırmak, Murat Şimşek, Ahmet Hakan Şahin (İsa Akgöl dk. 61)

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Ceddy Farnolle, Michael Pereira, Murat Yıldırım, Eren Tozlu (Issiar Dia dk. 77), Sadık Çiftpınar, Turgut Doğan Şahin (Batuhan Altıntaş dk. 85), Issam Chebake (Muenfuh Seth Sincere dk. 53), Murat Akçam, Rahman Buğra Çağıran, Fernando Emanuel Dening, Abdoulaye Saido Diallo

Goller: Emanuel Dening (dk. 45 ve 72) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Okan Deniz, Yasin Yılmaz (İnegölspor), Saido Diallo (Yeni Malatyaspor)