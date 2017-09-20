Juventus’un antrenman sahasında üzerine kale direği düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

İtalyan ekibi Juventus'un ABD'nin New York şehrinde bulunan futbol akademisinde kan donduran bir olay gerçekleşti. 9 yaşındaki Tommaso Cerase, üzerine düşen kale direği yüzünden hayatını kaybetti.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Juventus’un ABD’nin New York şehrindeki antrenman sahasında 9 yaşındaki bir çocuğun üzerine kale direği düştü. Minik futbolcu trajik şekilde hayatını kaybetti.

Calcio Mercato’nun haberine göre, olayın New York’ta bulunan Juventus’un futbol akademisi sahassında gerçekleştiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Tommaso Cerase’nin annesinin de olay sırasında orada olduğu ifade edildi.

Cerase’nin yaşanan olayın ardından Roosevelt Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.