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Juventus’un antrenman sahasında üzerine kale direği düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

İtalyan ekibi Juventus'un ABD'nin New York şehrinde bulunan futbol akademisinde kan donduran bir olay gerçekleşti. 9 yaşındaki Tommaso Cerase, üzerine düşen kale direği yüzünden hayatını kaybetti.
09:3420 Eylül 2017
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Juventus’un antrenman sahasında üzerine kale direği düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Juventus’un ABD’nin New York şehrindeki antrenman sahasında 9 yaşındaki bir çocuğun üzerine kale direği düştü. Minik futbolcu trajik şekilde hayatını kaybetti.

Calcio Mercato’nun haberine göre, olayın New York’ta bulunan Juventus’un futbol akademisi sahassında gerçekleştiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Tommaso Cerase’nin annesinin de olay sırasında orada olduğu ifade edildi.

Cerase’nin yaşanan olayın ardından Roosevelt Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Juventus’un New York’ta bulunan futbol akademisi

Etiketler
ABD juventus new york Tommaso Cerase
Son güncelleme: 09:35 | 20.09.2017
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