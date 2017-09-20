Juventus, Buffon’un yerine Jan Oblak’ı transfer etmek istiyor

İtalya Serie A takımlarından Juventus, 40 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon'un sezon sonu futbolu bırakacak olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Hedefte Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak var.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Juventus’un, Atletico Madrid’de forma giyen kaleci Jan Oblak’ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

40 yaşındaki Gianluigi Buffon’un sezon sonunda kariyerini noktalayacak olması nedeniyle şimdiden arayışlara başlayan Juventus yönetimi, rotayı La Liga’ya çevirdi.

İddialar hakkında konuşan Jan Oblak’ın menajeri Miha Mlakar, “İlgilenenler arasında en iyi kulüp Juventus” ifadelerini kullanarak siyah beyazlıların ilgisini doğruladı.

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 100 milyon euro.

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