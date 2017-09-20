Galatasaray ve UNICEF’ten dev anlaşma

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum" dedi. Sarı kırmızlılar UNICEF ile anlaşma yapan 4. kulüp oldu.

Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF’in Türkiye’de ve dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için iş birliğine imza atıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törene; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.

Galatasaraylı sporcuların çocuklar için dileklerini paylaştığı filmin gösteriminin ardından konuşan Dursun Özbek, “Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum. UNICEF ile yapılan bu ortaklık bizleri de çok heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir” dedi.

UNICEF’in işbirliği yaptığı 4 spor kulübü: Barcelona, Manchester United, Olympiakos, Galatasaray.