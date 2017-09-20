FIFA’dan İngiliz kulübüne soruşturma!

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea'nin 18 yaş altı oyuncu transferleri FIFA tarafından incelemeye alındı.

Chelsea yine genç futbolcu transferi yüzünden soruşturma altında.

FIFA, İngiliz ekibine 18 yaş altı futbolcu transferleri yüzünden soruşturma başlattı. Son 8 yılda üçüncü kez aynı konudan hakkında inceleme başlatılan Maviler, Gael Kakuta ve Bertrand Traore transferindeki işlemleri yüzünden savunma yapmak zorunda kalmıştı.

FIFA’dan bir yetkili ”Soruşturma devam ediyor. Şu anda daha fazla bir yorum yapmayacağız” diyerek haberleri doğrularken, Chelsea’den yapılan açıklamada transfer prosedürlerine dikkatle uyulduğunun altı çizildi.

Geçtiğimiz yıllarda Atletico Madrid ve Real Madrid 18 yaş altı futbolcu transferlerinde FIFA kurallarına uymadıkları için transfer yasağıyla karşı karşıya kalmışlardı. Atletico’nun cezası Ocak 2018’de bitecekken, Real Madrid ise bir dönem transfer yasağı cezası almıştı.

(Eurosport)

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