Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor!

Süper Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü .

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan ,Martin Skrtel idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Sarı lacivertlilerde kasığında ağrıları bulunan ve Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Slovak stoper ikinci bölümde ise özel program uyguladı. Skrtel’in kademeli olarak da olsa takıma katılması teknik ekibi sevindirirken, sağlık ekibi futbolcuyu derbiye yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren Nabil Dirar’ın Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Mehmet Topal idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken sakatlığı bulunan Robin van Persie antrenmanda yer almadı ve tedavisine devam edildi.

Deneyimli futbolcuya derbiye kadar testler yapılacak. Kontrollerde olumlu sonuç çıkması halinde Skrtel derbide sahada olacak. Tecrübeli oyuncunun yetişememesi halinde Luis Neto’ya yine Roman Neustadter eşlik edecek.

Dirar’dan kötü haber!

Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar’ın derbi sonrası oynanacak Akhisar maçına da yetişemeyeceği belirtildi.

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