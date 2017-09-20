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FENERBAHÇE
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Elif Elmas’ta kritik nokta: 13. madde, 1. bent

Merak edilen konu; “Elif, ocak ayından önce oynayabilecek mi?” Bu sorunun cevabı için TFF’nin 13. maddeyi nasıl yorumlayacağı önemli
08:0820 Eylül 2017
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Elif Elmas’ta kritik nokta: 13. madde, 1. bent

Fenerbahçe’nin temmuz ayında Rabotnicki’ye 170 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Elif Elmas’la ilgili müjdeli haber, dün geldi. Kulüp, FIFA‘nın 17 yaşındaki yıldızın oynaması için onay verdiğini ve belgeleri TFF‘ye ilettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Elif’in ocak ayından önce oynayıp oynayamayacağı gündemin 1 numaralı maddesi oldu. Türkiye’de transfer 8 Eylül’de sona erdiği ve takımlar kadrolarını bildirdiği için şimdi gözler TFF’ye çevrildi.

Sabah Gazetesi’nden Volkan Demir’in haberine göre Bu konuyla ilgili genel görüş ‘Ocak ayına kadar oynayamaz’ şeklinde olsa da Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 13.maddesindeki 1.bent, Elif’e ocaktan önce futbol oynamanın yolunu açabilir. TFF’nin söz konusu maddeyi nasıl yorumlayacağı da önemli. Fenerbahçe, oyuncunun geleceğini riske atmamak için onu 8 Eylül’de belirlenen nihai TFF kadrosuna yazmadı. TFF, bu maddeyi, “F.Bahçe’nin, FIFA’ya başvurduğu tarih tescil talep tarihidir” şeklinde yorumlarsa, Van Persie‘nin yerine Elif yazılacak.

13. MADDE NE DİYOR?(Bent-1) Futbolcular ancak TFF tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde tescil edilebilirler. Uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası’nın tescil dönemi içerisinde talep edilmiş olması halinde, istisnai olarak transfer ve tescil dönemleri dışında da tescil edilebilir.

FIFA GECİKTİ

Fenerbahçe'nin başvurusunu 9 günlük gecikmeyle kabul eden FIFA, 10 Eylül'den önce olumlu yönde bir karar verseydi Eljif Elmas, A Takım futbolcu listesine yazılabilcekti. TFF'ye gönderdiği A Takım listesine 14 yabancı yazan sarı-lacivertli kulüp bu durumda bir yabancıyı kenarda tutarak, Elmas'ı listeye dahil etme şansı bulacaktı.

Etiketler
Elif Elmas fifa
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