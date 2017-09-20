Elif Elmas’ta kritik nokta: 13. madde, 1. bent

Fenerbahçe’nin temmuz ayında Rabotnicki’ye 170 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Elif Elmas’la ilgili müjdeli haber, dün geldi. Kulüp, FIFA‘nın 17 yaşındaki yıldızın oynaması için onay verdiğini ve belgeleri TFF‘ye ilettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Elif’in ocak ayından önce oynayıp oynayamayacağı gündemin 1 numaralı maddesi oldu. Türkiye’de transfer 8 Eylül’de sona erdiği ve takımlar kadrolarını bildirdiği için şimdi gözler TFF’ye çevrildi.
13. MADDE NE DİYOR?(Bent-1) Futbolcular ancak TFF tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde tescil edilebilirler. Uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası’nın tescil dönemi içerisinde talep edilmiş olması halinde, istisnai olarak transfer ve tescil dönemleri dışında da tescil edilebilir.
FIFA GECİKTİ
Fenerbahçe'nin başvurusunu 9 günlük gecikmeyle kabul eden FIFA, 10 Eylül'den önce olumlu yönde bir karar verseydi Eljif Elmas, A Takım futbolcu listesine yazılabilcekti. TFF'ye gönderdiği A Takım listesine 14 yabancı yazan sarı-lacivertli kulüp bu durumda bir yabancıyı kenarda tutarak, Elmas'ı listeye dahil etme şansı bulacaktı.