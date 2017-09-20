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Cristiano Ronaldo’nun yeni kramponları ‘Mercurial Superfly V’ tanıtıldı

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeni kramponları tanıtıldı
14:2620 Eylül 2017
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Cristiano Ronaldo’nun yeni kramponları ‘Mercurial Superfly V’ tanıtıldı

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yeni kramponları tanıtıldı.

Spor markası Nike’ın ürettiği “Mercurial Superfly V” modelinin “ışıklar altında parıltı” sloganıyla satışa sunuldu. 32 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz yıl Nike ile ömür boyu geçerli olacak bir sözleşme imzalamıştı.

Ronaldo, daha önce yıllık 7 milyon Euro aldığı Nike’tan bu sözleşme sonrasında senede 24 milyon Euro almaya başladı.

Nike’tan yapılan açıklamada, “Ronaldo’nun sahada bir elmas gibi parlaması yeni kramponların yapımında ilham kaynağı oldu” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
cristiano ronaldo nike Real Madrid
Son güncelleme: 14:46 | 20.09.2017
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