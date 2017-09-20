Cenk Tosun’un talipleri artıyor! Şimdi de Tottenham…

Crystal Palace ve Newcastle’dan sonra Tottenham da milli futbolcu Cenk Tosun için ‘scout’ görevlendi

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en güzel golünü atan Cenk Tosun'un, bu performansını lige de yansıtması Beşiktaş'ı sevindiriyor.

Bu yükselen futbolu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Sezon başında Crystal Palace ve Newcastle'ın ilgisini çeken, Palace'ın 12 milyon Sterlin önerdiği milli futbolcu, bu kez de Tottenham'ı peşinetaktı.

İngiliz ekibinin ‘scout'ları Beşiktaş'ın maçlarını takibe aldı. Daily Mail gazetesi ise Tottenham'ın, 17.5 milyon Sterlin fiyat biçilen Cenk için devre arasında teklif yapacağını iddia etti. Cenk golü attı Gomez için konuştu! Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ son yazısında son günlerin formda ismi Cenk Tosun'a yer verdi. İlgili Haberi Oku