Bursaspor – Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor!
Bursaspor’un Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 itibariyle satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle:
“VIP 1. Balkon: 400 TL,
VIP 2.Balkon: 400 TL,
Batı Alt Tribün: 200 TL,
Spor Toto Alt Tribün: 100 TL,
Spor Toto Üst Tribün: 90 TL,
Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL,
TOFAŞ Tribünü: 50 TL,
Misafir Tribünü: 65 TL.”
Öte yandan kart başına en fazla 5 adet bilet satılacağı da duyuruldu.
19 Eylül 2017 Bursaspor 25 bin kombine sattı, Galatasaray maçında rekor bekleniyor Süper Lig'de ilk 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor'da, 25 bin 397 adet kombine satıldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların ligin 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor. İlgili Haberi Oku