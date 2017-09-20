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Bursaspor – Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor!

Bursaspor’un Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.
14:5820 Eylül 2017
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Bursaspor – Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor!

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 itibariyle satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle:

“VIP 1. Balkon: 400 TL,

VIP 2.Balkon: 400 TL,

Batı Alt Tribün: 200 TL,

Spor Toto Alt Tribün: 100 TL,

Spor Toto Üst Tribün: 90 TL,

Güney Kale Arkası (Teksas): 50 TL,

TOFAŞ Tribünü: 50 TL,

Misafir Tribünü: 65 TL.”

Öte yandan kart başına en fazla 5 adet bilet satılacağı da duyuruldu.

19 Eylül 2017 Bursaspor 25 bin kombine sattı, Galatasaray maçında rekor bekleniyor Süper Lig'de ilk 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor'da, 25 bin 397 adet kombine satıldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların ligin 6. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

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