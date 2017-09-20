Beşiktaş’tan resmi Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'ın Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah Beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Beşiktaş’ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Albayrak; ‘Fenerbahçe, RB Leipzig ve Trabzonspor karşılaşmalarından galip gelmek istiyoruz.” dedi. Ayrıca Albayrak, Cenk Tosun’un ara transferde takımdan ayrılmayacağını söyledi.

“DERBİDEN GALİP GELMEK İSTİYORUZ”

Fenerbahçe derbisinden galip gelmek istediğini dile getiren Albayrak; “İlk olarak önümüzde üç zorlu karşılaşma var. Milli takım arasına kadar önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe, RB Leipzig ve Trabzonspor… Bu karşılaşmalardan ilki Fenerbahçe derbisi. Bu hafta ligde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Derbiden galip gelmek istiyoruz. Kadıköy’e de galibiyet için gidiyoruz. Takımımıza güvenimiz tam. Porto galibiyeti sonrası takımın öz güveni yerine geldi. Porto galibiyeti sonrası daha iyi futbol oynamaya başladık. Geniş ve kaliteli bir kadromuz var. Yapılan transferler de takıma katkı vermeye başladı. İnşallah Fenerbahçe derbisinden üç puanı alıp ligde yolumuza kayıpsız bir şekilde devam ederiz.” dedi.

“GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Şampiyonlar Ligi’nde Porto’dan sonra bir başka rakipleri olan RB Leipzig’i de mağlup edip grup liderliğini sürdürmek istediklerini açıklayan Albayrak; “İlk başta hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak. İlk Şampiyonlar Ligi mücadelemizde deplasmanda Porto’yu 3-1 yenerek kalitemizi gösterdik. Gruptaki her takım birbirine denk güçte. İç saha maçlarımız grupta daha çok önem arz ediyor. İçeride oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Deplasmanda elde etmiş olduğumuz Porto galibiyetiyle grupta ekstra avantaj elde ettik. Şimdi önümüzde RB Leipzig karşılaşması var. Vodafone Park’ta galip gelerek grupta liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. RB Leipzig takımı Almanya’da iyi işler yapıyor. Onlarında bizim gibi hedefleri var. Bizden puan ve puanlar almak isteyeceklerdir ama biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. RB Leipzig’i yenerek grupta liderlik avantajımızı devam ettirmek istiyoruz.” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’YE GOL ATARAK UMARIM BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİR”

Cenk Tosun’un sezon başından beri çok iyi bir performans sergilediğini dile getiren Albayrak; “Cenk Tosun sezona çok iyi başladı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Lig’nde oynadığımız karşılaşmalarda çok iyi performans ortaya koydu. Beşiktaş’a katkısı çok büyük. Cenk Tosun mükemmel bir forvet. Cenk’in fizik gücü de bitiriciliği de çok iyi maşallah. Porto ağlarına attığı gol ile takımımıza ekstra katkı yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında da gol atarak kariyerinde bir ilki umarım gerçekleştirir… Ona olan güvenimizde tam. Bizim için çok kıymetli futbolcu.” dedi.

“CENK’E TEKLİFLERİN GELMESİ ÇOK DOĞAL”

Cenk Tosun’un ara transfer döneminde takımda kalacağını söyleyen Albayrak; “Cenk’e transfer tekliflerinin gelmesi çok doğal. Çünkü ortaya koyduğu performans her Avrupa takımının ilgisini çekiyor. Bu da tekliflerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu tür teklifler bizim için sevindirici. Ocak ayında Cenk’in takımdan ayrılması söz konusu değildir. Gelen teklifleri sezon sonunda kulüp olarak ancak değerlendirebiliriz.” açıklamasını yaptı.

(Akşam)

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