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BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 'talimatlara aykırı haraketleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
17:5920 Eylül 2017
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Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

TFF’nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Beşiktaş Kulübü’nün ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü’nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca,

Ümraniyespor Kulübü’nün ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca,

İstanbulspor Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Etiketler
beşiktaş pfdk
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