Batman Petrolspor Göztepe canlı izle (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Batman Petrolspor Göztepe maçı başladı. Zorlu mücadelede iki takım da bir üst tura çıkmak için yoğun bir mücadele veriyor. Okuyucularımız haberimizin içeriğindeki linkten Batman Petrolspor Göztepe maçını canlı izleyebilir.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig’e muhteşem bir başlangıç yapan Göztepe, 3.Lig temsilcisi Batman Petrolspor’a konuk oluyor. Büyük çekişmeye sahne olan maçı canlı olarak haberimizin içeriğindeki linkten izleyebilirsiniz.

BATMAN PETROLSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE

İKİ TAKIM HAKKINDA DETAYLAR

Bu sezon 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Batman Petrolspor sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk iki maçından yenilgi ile ayrılan Batman ekibi sezonun ilk puanını Kemerspor 2003 karşısında kazandı. Henüz sadece 1 puan toplayan Batman Petrolspor, ligde 17. sırada yer alıyor.

14 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen ve Tamer Tuna yönetiminde lige başlayan Göztepe sezona harika bir başlangıç yaptı. İlk iki haftada 1 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 10 puan topladı ve ligde 3. sıraya kadar yükseldi.