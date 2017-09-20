Barcelona 6 Eibar 1 (MESSI’DEN EIBAR’A 4 GOL) Barca aldı başını gidiyor!

Barcelona bu kez de Eibar'a acımadı. Katalan devi La Liga'nın 5. haftasında Eibar'ı 6-1 yendi. Camp Nou'da oynanan maçta Arjantinli dünya ünlü yıldız Lionel Messi 4 gol atarak 5. haftada 9. golüne ulaştı. İşte Barcelona Eibar özeti, golleri ve önemli anları...

Barcelona Eibar’ı yıktı geçti. La Liga’da şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olan Barcelona, sahasında Messi’nin 4 gol atarak adeta şov yaptığı maçta Eibar’ı 6-1 yenerek liderliğini perçinledi. İşte Barcelona Eibar özeti, golleri, önemli anları…

BARCELONA EIBAR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Cenk, Messi`yi ikiye katladı! Haftanın golü... Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol UEFA'nın yaptığı anket sonucu Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi. Cenk, ankette yer alan Pedro ve Messi'nin aldığı oyu tek başına topladı. İlgili Haberi Oku

MESSI DURDURALAMIYOR!

İspanya yeniden Messi rüzgarına kapılmış durumda. Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Messi, dün akşam oynanan Eibar maçında rakip filelere 4 gol birden bırakarak sezona muhteşem bir başlangıç yaptı ve 5. lig maçında 9. golüne ulaştı.

300 GOL BARAJINI AŞTI

Hafta içinde Juventus’la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da iki gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, son 6 resmi maçta 11 gol atmış oldu. Öte yandan Lionel Messi, Camp Nou’da çıktığı maçlarda 300 gol barajını geçti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI