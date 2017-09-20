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Arda Turan gönülleri fethetti!

Barcelona forması giyen Milli yıldız Arda Turan sosyal medya üzerinden 6 yaşındaki hayranı için doğum günü mesajı paylaştı.
18:3820 Eylül 2017
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Arda Turan gönülleri fethetti!

Barcelona forması giyen Milli yıldız Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden 6 yaşındaki minik Başar’a video göndererek doğum gününü kutladı.

Kalp rahatsızlığı nedeni ile doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan minik Başar, doğum gününe çağırmasına rağmen hiçbir arkadaşı gelmeyince gözyaşlarını tutamamıştı. Bu durum üzerine sosyal medya üzerinden herkes Başar’ın doğum gününü kutladı. Milli yıldız Arda Turan’da bu duruma kayıtsız kalmadı ve Başarın doğum gününü gönderdiği video ile kutladı. Ayrıca Arda Turan minik Başar’a imzalı forma gönderme sözü verdi.

İşte o video….

Arda Turan gönülleri feth etti! paylaşan: Sozcu

Arda Turan’ın paylaştığı videonun ardından sosyal medyada yüzlerce teşekkür mesajı atıldı.

Etiketler
arda turan barcelona instagram sosyal medya twitter
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