Arda Turan gönülleri fethetti!

Barcelona forması giyen Milli yıldız Arda Turan sosyal medya üzerinden 6 yaşındaki hayranı için doğum günü mesajı paylaştı.

Barcelona forması giyen Milli yıldız Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden 6 yaşındaki minik Başar’a video göndererek doğum gününü kutladı.

Kalp rahatsızlığı nedeni ile doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan minik Başar, doğum gününe çağırmasına rağmen hiçbir arkadaşı gelmeyince gözyaşlarını tutamamıştı. Bu durum üzerine sosyal medya üzerinden herkes Başar’ın doğum gününü kutladı. Milli yıldız Arda Turan’da bu duruma kayıtsız kalmadı ve Başarın doğum gününü gönderdiği video ile kutladı. Ayrıca Arda Turan minik Başar’a imzalı forma gönderme sözü verdi.

İşte o video….

Arda Turan’ın paylaştığı videonun ardından sosyal medyada yüzlerce teşekkür mesajı atıldı.

sen ne güzel adammışsın ya — Neyse (@yokmaalesef) 20 Eylül 2017

sen ne güzel adammışsın ya — Neyse (@yokmaalesef) 20 Eylül 2017

Arda sen adamsın abi net yani bu — Bomonti Bey (@bomontibey) 20 Eylül 2017

Helal olsun kaptan. — SdkKy (@SDKKY34) 20 Eylül 2017

Adaaam bee — Eyvallah Kürşat (@krstaltn) 20 Eylül 2017

Hiç de sevmem seni arda ama duygulandim şu videonla helal sana ADAMsın — kibritçi Kız (@kibritci_kizzzz) 20 Eylül 2017