1 milyon euro’ya gitti 1 dakika bile oynamadı!

Fenerbahçe'nin 1 milyon euroya TFF 1 . Lig ekibi Boluspor'a sattığı Ertuğrul Taşkıran'ın transferi olay olmuştu.

Sarı-Lacivertlilerin bu satışla birlikte Dirar ve Valbuena ikilisini UEFA listesine bildirme fırsatı yakalamış; ezeli rakiplerin taraftarları ise bu transfer hamlesini UEFA’ya dahi bildirme yoluna gitmişti.

O dönem Stoch'un Sivasspor'a gitmek istememesi, Aatif'ın ise takasa yanaşmaması yönetimin elini kolunu bağladı. Bunun ardından 27 yaşındaki Ertuğrul bir alt ligde forma giymeyi kabul etti ama…

TÜRKİYE KUPASI’NDA DA OYNAMADI

Boluspor’un oynadığı 5 lig maçında da forma giyemedi. Kaleyi Gökhan Değirmenci’den devralamayan Ertuğrul Taşkıran’ın Türkiye Kupası’nda da forma giymemesi büyük şaşkınlığa yol açtı.

Boluspor’un Sinopspor’u 2-0 yendiği karşılaşmada maç eksikliği düşünülerek forma giymesi beklenen Ertuğrul’un yerine 1997 doğumlu Sabri Can ilk 11’de görev aldı. 2001 doğumlu Cengizhan Şarli ise maçın son anlarında oyuna dahil oldu.

1 milyon euro karşılığı Boluspor’un yolunu tutan Ertuğrul Taşkıran’ın sözleşmesinde Fenerbahçe’nin geri alma opsiyonunun da bulunduğu belirtiliyor.

(Milliyet)

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