Vincent Janssen’e bir övgü de Tottenham cephesinden

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, Fenerbahçe'ye kiraladıkları Hollandalı futbolcunun kısa sürede golle tanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fenerbahçe formasıyla 11’de çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor filelerini havalandıran ve 4-1’lik galibiyetin gol perdesini açan Vincent Janssen’in bu etkili performansı, İngiltere’de de yankı buldu.

Hollandalı futbolcuyu Fenerbahçe’ye kiralayan Tottenham’da menajer Mauricio Pochettino, Janssen’in gol atmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında, Vincent Janssen’in Fenerbahçe formasıyla gol atmasına ilişkin soruya yanıt veren Pochettino “Vincent Janssen, Hollanda’dan ayrılıp İngiltere’ye geldiğinde, farklı bir seviyeyle karşılaştı. Sonuç olarak kararını verip Türkiye’ye gitmek istedi. Onun için en iyisini istiyoruz ve gol atmasından dolayı mutluyuz. Gol atarak öz güven kazanmaya çalışması, onun adına güzel bir şey. Burada bazen oynadı, bazen oynamadı. Ancak biliyorsunuz ki onun bölgesinde Harry Kane oynuyor ve onunla forma rekabetine girmek kolay bir şey değil. Kiralık gitmesi hem kendisinin hem de kulübün kararıydı. Umuyorum ki yeniden goller atıp öz güven kazanır.” ifadelerini kullandı.

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