Van Büyükşehir Belediyespor 0-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Van Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Van Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Kayserispor, yıldız golcüsü Asamoah Gyan’ın 12’de attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Şanlıurfaspor 5-3 Pazarspor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda Şanlıurfaspor, konuğu Pazarspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Stat: Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Metin

Van Büyükşehir Belediyespor: Onur Bilgin, Gürol Karataş, Sergen Yılmaz, Ali Kuleli (Hifzullah İsmail Erdoğan dk. 78), Mutlu İlengöz (Emrah Tacir dk. 70), Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut (Ömer Çetinbaş dk. 86), Emre Toptan, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Mehmet Fuat Gölbaşı

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo, Dejan Meleg, Nikola Stojilkovic (Güray Vural dk. 60), Cristian Ionut Sapunaru (Oleksandr Kucher dk. 46), Fernando Henrique Boldrin, Canberk Aydın, Bia Mujangi (Erdal Öztürk dk. 70), Atila Turan

Gol: Asamoah Gyan (dk. 12) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Ali Kuleli (Van Büyükşehir Belediyespor), Asamoah Gyan (Kayserispor)