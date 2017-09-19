Van Büyükşehir Belediyespor 0-1 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Van Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Kayserispor, yıldız golcüsü Asamoah Gyan’ın 12’de attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Metin
Van Büyükşehir Belediyespor: Onur Bilgin, Gürol Karataş, Sergen Yılmaz, Ali Kuleli (Hifzullah İsmail Erdoğan dk. 78), Mutlu İlengöz (Emrah Tacir dk. 70), Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut (Ömer Çetinbaş dk. 86), Emre Toptan, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Mehmet Fuat Gölbaşı
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo, Dejan Meleg, Nikola Stojilkovic (Güray Vural dk. 60), Cristian Ionut Sapunaru (Oleksandr Kucher dk. 46), Fernando Henrique Boldrin, Canberk Aydın, Bia Mujangi (Erdal Öztürk dk. 70), Atila Turan
Gol: Asamoah Gyan (dk. 12) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Ali Kuleli (Van Büyükşehir Belediyespor), Asamoah Gyan (Kayserispor)