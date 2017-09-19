TFF Başkanvekili Nihat Özdemir’den yabancı kuralı açıklaması!

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, yeniden polemik haline gelen yabancı futbolcu sayısı konusunda görüşünü bildirirken, A Milli Takımı ve Fenerbahçe hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE FUTBOLU, RUSYA’DA YAPILACAK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA OLMALIDIR”

A Milli Takımın, Hırvatistan galibiyeti sonrası Dünya Kupası’na katılma yolunda önemli bir adım attığını belirten Özdemir “Türkiye Futbolu, Rusya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda olmalıdır” dedi.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yeni bir hoca ile başladık. Tabi Lucescu’nun kariyer, hayatındaki elde ettiği başarıları Türkiye’deki, Shaktar Donekts’teki başarılarını da biliyoruz. Fatih Terim’den sonra Sayın Lucescu ile çalışma kararı aldık ve göreve geldi. İlk maçta herkesin bildiği gibi Ukranya’ya gittik. İyi bir netice alamadık malesef. 2’nci maçta Eskişehir’de taraftarın da çok büyük desteğiyle ve oynadığımız akıllı ve iyi futbol ile ki Hırvatistan grubun favori takımıydı. Bu takımı yendik. Hırvatlardan 4 puan almışı olduk 2 maçta. Grupta şimdi çok enteresan bir durum ortaya geldi. 2 tane 14 puanlı, 2 tane 16 puanlı takım var. 4 takımında benim görüşüm, eşit şansı var. Biz evimizde İzlanda’yı yenersek, play off’u garantiliyoruz. Ayrıca gidip Finlandiya’yı da yendiğimiz taktirde gruptan 1’inci olarak gitmek gibi bir şansımız var. Bakalım, iddialıyız, iyi bir takım iskeleti ortaya çıktı. Sayın Lucescu ile beraber bunu iyi bir noktaya çıkaracağımıza inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum, dua ediyorum. Çünkü; Türkiye Futbolu, Rusya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda olmalıdır. Bizim şu andaki futbol kapasitemiz ve futboldaki şu an harcadığımız paralar, takımlarımıızn başarıları bunu hakediyor”

“BUGÜN YAPTIM YARIN BUNU DEĞİŞTİREYİM DİYE BİR ŞEY OLAMAZ”

Türk futbolunda son dönemin en tartışılan konusu olan yabancı kuralı hakkında da değerlendirmede bulunan TFF Başkanvekili Nihat Özdemir “Yabancı kuralı bugün verdim yarın değiştireceğim diye bir şey olamaz. Çünkü kulüpler bu vermiş olduğumuz karara göre birçok transferler yaptılar. 14 tane futbolcuyu kadrolarında bulundurma durumları var. Kimileri 2 yıllık, kimileri 3 yıllık, 4 yıl sözleşme yapanlar var bunların arasında. Ben bunu aniden değiştirdim diyemem. Eğer bu kuralı değiştireceksek, bugün için önümüzdeki yıl için değil, 3-4 yıl içinde bu rakamlara düşeceğiz yabancı sayısında. Ama bu durumuda yakın bir zamanda açıklamamız lazım ki futbol takımlarımız buna göre transfer politikalarını ve kadro sistemlerini düşünüp ona göre yola çıkmaları gerekiyor. Bugün yaptım yarın bunu değiştireyim diye bir şey olamaz. Ayrıca gördük ki Ukrayna maçında başarısız olduk ama Hırvatistan maçında başarılı olduk. 2 maçta da yabancı sayımız aynıydı. Demek ki yabancı sayısında değil bu konu, başka yerlerde. Bu başka yerleri de çözmeye çalışacağız.

“LUCESCU KARARI ÖNCESİ BÜTÜN ALTERNATİFLERİ GÖZDEN GEÇİRDİK”

Fatih Terim’in ardından A Milli Takımın başına Lucescu’nun getirilmesi hakkında konuşan Özdemir “Lucescu kararı öncesi bütün alternatifleri gözden geçirdik. Şenol Hoca, Abdullah Hoca, Aykut Hoca gibi isimlerin takımlarıyla sözleşmeleri vardı. Önemli derecede kadro harekatına girmişler, yeni transferler yapmışlar ve yeni kadrolar kurmuşlardı. Takımlarımızın hem Avrupa’da hem de lige hazırlıklara başlamışlardı. Onları orada o tarihte almanın doğru olmayacağını düşündük. Baktığımız da bizim kısa zamanda 4 maçlık bir yarışma periyotumuz vardı. Burada en iyi neticeyi kimle alabiliriz diye düşündük. Bu en iyi neticeyi Lucescu ile almaya karar verdik. O da zaten uygundu. Gittik teklifimizi yaptık ve yola çıktık. Artık daha konu nedir diye geriyi düşünmüyoruz. Lucescu ile beraber Türkiye Futbol Takımının başarıya ulaşması ve Rusya’ya gitmesi ana hedefimizdir” diye konuştu.

“BÜTÜN TAKIMLARIN ALTYAPIYA ÖNEM VERMESİ GEREKİYOR”

Türk futbolunun gelişimi için altyapının çok önemli olduğunu belirten Özdemir, Altınordu’nun bu duruma en iyi örnek olduğunu söyledi. Özdemir “Altyapı çok önemli. Bütün takımların altyapıya önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Altınordu örneği bunlardan bir tanesi. Bir dönem de bunu Çanakkale Dardenel yapıyordu. Ama şuan da bunu Altınordu çok başarılı bir şekilde götürüyor. Bu yapılabilir. Bütün takımlarımızın buna önem vermesi gerektiğine inanıyorum. İyi isimler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Daha da çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’NİN SÜPER LİG’DE BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Fenerbahçe hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nihat Özdemir “Aykut Hoca’nın kariyerine kimse bir şey diyemez. Konya’da başarıları ortada.Türkiye Kupası’nı aldılar. Fenerbahçe ile 2011 yılındaki şampiyonluğu da düşündüğümüz zaman ben kimsenin Aykut Hoca’nın kariyerine laf söyleceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe futbol takımı çok değişti. Yeni bir kadro kuruldu.Çok yeni isimler geldi. Tahmin ediyorum iyi bir takım olmaları için zamana ihtiyaçları var. Çok kısa zaman içerisinde de buna ulaşacaklarına inanıyorum. Çünkü yaptıkları tranfserlere baktığımız zaman hepsi birer isim, kariyerleri iyi olan futbolcular. Bunları bir araya getirmek, sistemi oturtmak az bir zaman alacağına inanıyorum. Tabii Avrupa’dan elenmeleri çok büyük üzüntü verdi. Ama Süper Lig’de de başarılı olacaklarına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Vincent Janssen`e bir övgü de Tottenham cephesinden Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, Fenerbahçe'ye kiraladıkları Hollandalı futbolcunun kısa sürede golle tanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlgili Haberi Oku