Süper Lig puan durumu ve gol krallığı (Haftanın sonuçları) Süper Lig 6. hafta programı

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta daha da yükseliyor. Süper Lig'in 5. haftasında şampiyonluk adayları Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçerken Başakşehir ve Trabzonspor ise puan kaybetti. İşte Süper Lig'de 5. hafta toplu sonuçları, puan durumu, gol krallığı ve 6. hafta fikstürü.

Süper Lig’de 5. hafta tamamlandı. Üç büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu haftayı kayıpsız geçerken diğer şampiyonluk adayları Başakşehir ve Trabzonspor birbirleriyle berabere kalarak zirve yolunda yara aldılar. İşte Süper Lig’de puan durumu, haftanın sonuçları, gol krallığı ve 6. hafta fikstürü…

CİMBOM VE KARTAL KALDIKLARI YERDEN…

Süper Lig’de Galatasaray frıtınası esmeye devam ediyor. Ligin en çok gol atan takımı olan ve Beşiktaş’la beraber en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-0’la geçti ve puanını 13’e yükseltti.

Liderin en yakın takipçisi ve son iki yılın şampiyonu Beşiktaş ise, Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Siyah beyazlılar Vodafone Park’ta konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek averaj farkıyla 2. sıradaki yerini korudu.

Galatasaray şimdiden Fenerbahçe derbisine odaklandı! Prim... Galatasaray, ligde 9. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine kayıpsız girmek istiyor. Yönetimse derbi için özel prim uygulama düşüncesinde. İlgili Haberi Oku

KANARYA SİL BAŞTAN

Süper Lig’e 4 maçta sadece 1 galibiyetle başlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek moral buldu. 4 golü de yeni transferlerinden bulan kanarya, bu sonuçla şampiyonluk adaylarından Trabzonspor’u yakaladı.

Quaresma`dan muhteşem gol! (BJK KONYA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ) Beşiktaş doludizgin! Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar Vodafone Park'ta konuk ettiği Atiker Konyaspor'u Cenk Tosun ve Quaresma'nın attığı birbirinden güzel iki golle 2-0 devirip 3 puana ulaştı ve üst üste 3. maçını da kazandı. İşte Beşiktaş'a 3 puanı getiren Beşiktaş Konyaspor maç özeti, golleri ve önemli anları... İlgili Haberi Oku

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR PUANLARI PAYLAŞTI

Süper Lig’de bu sezonun şampiyonluk adayları arasında gösterilen ve muhteşem transferlere imza atarak güçlü kadrolar kuran Başakşehir ve Trabzonspor, Fatih Terim Stadı’nda oynadıkları mücadelede 2-2 berabere kalıp zirve yolunda yara aldılar.

SÜPER LİG 5. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI