Süper Lig puan durumu ve gol krallığı (Haftanın sonuçları) Süper Lig 6. hafta programı

Süper Lig’de 5. hafta tamamlandı. Üç büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu haftayı kayıpsız geçerken diğer şampiyonluk adayları Başakşehir ve Trabzonspor birbirleriyle berabere kalarak zirve yolunda yara aldılar. İşte Süper Lig’de puan durumu, haftanın sonuçları, gol krallığı ve 6. hafta fikstürü…
CİMBOM VE KARTAL KALDIKLARI YERDEN…
Süper Lig’de Galatasaray frıtınası esmeye devam ediyor. Ligin en çok gol atan takımı olan ve Beşiktaş’la beraber en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-0’la geçti ve puanını 13’e yükseltti.
Liderin en yakın takipçisi ve son iki yılın şampiyonu Beşiktaş ise, Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Siyah beyazlılar Vodafone Park’ta konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-0 yenerek averaj farkıyla 2. sıradaki yerini korudu.
KANARYA SİL BAŞTAN
Süper Lig’e 4 maçta sadece 1 galibiyetle başlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek moral buldu. 4 golü de yeni transferlerinden bulan kanarya, bu sonuçla şampiyonluk adaylarından Trabzonspor’u yakaladı.
BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR PUANLARI PAYLAŞTI
Süper Lig’de bu sezonun şampiyonluk adayları arasında gösterilen ve muhteşem transferlere imza atarak güçlü kadrolar kuran Başakşehir ve Trabzonspor, Fatih Terim Stadı’nda oynadıkları mücadelede 2-2 berabere kalıp zirve yolunda yara aldılar.
SÜPER LİG 5. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI