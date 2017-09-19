Son dakika Fenerbahçe’ye Eljif Elmas müjdesi

Fenerbahçe, FIFA'nın Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla yapılan futbolcu uygunluğu başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı genç yetenek Eljif Elmas hakkında müjdeli haber geldi… FIFA, sarı-lacivertlilerin başvurusunu kabul etti.

Ancak 27 Eylül 1999 doğumlu Üsküp, Makedonya doğumlu genç yetenek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan özel izin çıkmadığı halde Süper Lig’in ilk yarısında forma giyemeyecek. Elmas, FIFA’nın izin vermemesi halinde de ancak Ocak ayında oynayabilecekti. FIFA’nın belgeleri yollayacağı TFF ise izin vermezse sarı-lacivertli futbolcu Ocak ayına kadar sadece alt yapıda forma giyecek ve ara transfer döneminde kadrodan bir yabancı futbolcunun çıkarılması halinde Süper Lig’de giyebilecek.

Sarı-lacivertlilerin resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“Futbolcumuz Eljif Elmas’ın yaşı dolayısıyla FIFA’ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş”