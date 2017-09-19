Şanlıurfaspor 5-3 Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda Şanlıurfaspor, konuğu Pazarspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

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