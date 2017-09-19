Şanlıurfaspor 5-3 Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Şanlıurfaspor, Pazarspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona karşılaşmayı Şanlıurfaspor penaltılar neticesinde 5-3 kazanarak tur atladı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Şanlıurfaspor'da Emir Can Sayar 58. dakikada, Pazarspor'da ise Sinan Uzun 66. dakikada karşılıklı birer gol attı. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılamada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi. Şanlıurfaspor attığı penaltılardan 4’ünü gole çevirerek maçı 5-3 kazandı.
Stad: Mardin 21 Kasım
Hakemler: Yakup Bakır, Bülent Uludoğan, Suat Güz
Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan, Deniz Çevik, Bahadır Öztürk, Nuri Terliksiz, Şaban Özel, Tolgahan Erbay, Fahri Tatan, Erhan Yılmaz, Emir Can Sayar, Feridun Kıroğlu (Oğuzhan Acar dk. 72), Abdulkadir Akyıldız
Pazarspor: Salih Şenbaş, Egemen Zengin, Ufuk Buncukçu, Zafer Cansız, Emrecan Afacanoğlu, Maksut Birben, Fatih Şen, Mehmet Aytemiz, Mahmut Caner Alioğlu, Turgay An, Sinan Uzun
Goller: Emir Can Sayar (dk. 58) (Şanlıurfaspor), Sinan Uzun (dk. 66) (Pazarspor)
Sarı Kart: Tolgahan Erbay (Şanlıurfaspor)