Rıza Çalımbay yeni takımını ayrıldığı gün buldu

Antalyaspor’daki görevinden istifa eden ve adı Evkur Yeni Malatyaspor ile anılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada “Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme oldu. Fakat Antalyaspor’daki sözleşmem henüz sonlandırılmadığı için detayları konuşamadık. Sözleşme sorununu halleder halletmez görüşeceğim” dedi.

Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından teknik heyet arayışlarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'daki görevinden istifa eden Rıza Çalımbay'ı gündemine aldı.

İrfan Buz ve Hamza Hamzaoğlu konusunda zemin yoklaması yaptıktan sonra rotasını Rıza Çalımbay'a çeviren sarı-siyahlı yönetim, transfere son noktayı koymak için tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirecek.

“Bir görüşmem oldu”

Evkur Yeni Malatyaspor'un başına geçeceği yönündeki haberlerin üzerine bir açıklama yapan Çalımbay, “Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir görüşmem oldu. Fakat Antalyaspor'daki sözleşmem henüz sonlandırılmadığı için detayları konuşamadık. Sözleşme sorununu halleder halletmez görüşeceğim” diye konuştu.

Rıza Çalımbay, bir süre önce Antalyaspor'da Eto’o ve Nasri ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelmiş ve görevinden istifa etmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Çalımbay'ı Karabük maçı öncesi takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.