Rıza Çalımbay: “Bu ayrılık benim istediğim ayrılık değil”

Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, ayrılış sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, “Güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik. Bence bu takımın, ekibin mutlaka 5 maçtan fazla kredisi olması gerekiyordu. Ama konuşup ayrılmak da en güzel şeylerden bir tanesi” dedi.

Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında sözlerine, “Çok sevdiğimiz büyük zevkle çalıştığımız çok güzel başarılara imza attığımız Antalyaspor ile ayrılmak durumunda kaldık” diye başladı. Kimsenin çok iyi şekilde bahsettiği yerden ayrılmak istemeyeceğine değinen Çalımbay, bazen şartlar nedeniyle ayrılmak zorunda kalındığını söyledi. Mükemmel geçirilen sezonun ardından istenmeyen olaylar yaşandığı için ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Çalımbay, kimseye kırgınlığının olmadığını belirtti.

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“YETER Kİ HUZUR OLSUN”

Antalyaspor’a en büyük desteği taraftarın verdiğinin altını çizen Çalımbay, geçen sezon onların sayesinde başarı kazandıklarını anlattı. Geçen sezon 2 puanlı Antalyaspor’da zorlu süreçte göreve başladıklarını aktaran Çalımbay, “Kendimizi riske atarak geldik, korkum olmadı. Kendime ve ekibime güveniyordum. Böyle çok takımla çalıştık. Sonuncu takımı aldık başarılı hale getirdik. En büyük örneği Denizlispor. Bizim başaramayacağımız şey yok, yeter ki huzur olsun, önemli olan bu. Geçen sezon huzur vardı. İşimiz çok zordu. Ama işimize dört elle sarılıyorduk. Ekip ruhu vardı, mükemmel işler yaptık” diye konuştu.

“İLKLERİ YAŞATTIK”

Antalyaspor’un geçen sezon kulüp rekoru kırdığını anlatan Çalımbay, 28 maçta en çok galibiyet alan takım olduklarını ve Antalyaspor ile ilgili ilkleri yaşadıklarını söyledi. Geçen sezon herkesin ‘Bu takım düştü’ diye düşünürken Kayserispor maçıyla çıkışa başlayıp Avrupa kupalarına gidememenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Rıza Çalımbay, sezona sıkıntılı başladıklarını dile getirdi.

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“BU AYRILIK BENİM İSTEDİĞİM AYRILIK DEĞİL”

Sezona başlarken yeni transferlerin takıma hazır olmadığına dikkati çeken Çalımbay, şunları söyledi:

“Hazırlık dönemimizde transfer olanlardan Menez ilk antrenmanda sakatlandı. 2-3 ay gelmedi. Tedavi, ameliyat oldu. Sezona başladığımızda sakatlarımız çoğaldı. Sonra transferden arkadaşlar geldi. Hiç biri hazır değildi. Biz öyle yolumuza devam ettik. Bu ayrılık benim istediğim ayrılık değil. Geçen sezon 7’nci maçta 2 puanlı takıma geldik. Şu anda 5’inci haftadayız. Oynadığımız 5 maçın 3’ü deplasmanda. İkisi Galatasaray ve Beşiktaş gibi zor maçlar. Geçen sezona bakıyorsunuz çok daha zordayken geliyoruz bu işe 58 puan alıyoruz. Şu anda 5’inci haftada bu olaylar gelişiyor. Bu olayların gelişmesi bizi üzüyor.”

“TAKIMIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Transfer edilen oyuncuların takıma geç katılması, sakat futbolcuların yanı sıra transfer yapılan futbolculardaki fikir ayrılığı nedeniyle zaman zaman istenmeyen sorunlar yaşandığını anlatan Çalımbay, “İstediğimiz fayda ve istediğimiz çalışma ortamı olmadığı için maalesef oturuyorsun konuşuyorsun kimseyi kırmadan güzel şekilde ayrılıyorsun. Bizim yaptığımız bu. Ben bu takımın başarılı olacağına inanıyorum. Çok iyi kadro var” dedi.

“ZAMAN TANIMAK GEREKİYOR AMA KONUŞUP AYRILMAK DA GÜZEL”

Zeki, Sandro, Menez ve Deniz eksikliğinden çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, “Benim ekibim kimseyle sorun yaşamadı, yaşamak da istemiyoruz. Güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik. Bence bu takımın, ekibin mutlaka 5 maçtan fazla kredisi olması gerekiyordu. Çünkü geçen sene bu ekip zoru başardı. Zorlukların altından kalktı. Bu işleri seven ekibiz. Ama bazı şeyleri oturtmak için zaman gerekiyor. O zamanı da tanımak gerekiyor ama konuşup ayrılmak da en güzel şeylerden bir tanesi. İyi şekilde ayrılmak bizim için güzel bir şey” dedi.

ETO’O’YA TEŞEKKÜR

Çalımbay, başta takım kaptanı Eto’o, olmak üzere bütün futbolculara, yönetime, teşekkür etti. Gazetecilerin sorusu üzerine daha önce sarf ettiği ‘Radikal kararlar almamız gerekiyor’ sözünü hatırlatan Çalımbay, şöyle konuştu:

“Bir tane arkadaşımızla ilgiliydi. O arkadaşımızın mutlaka kafa yapısının değişmesi gerekiyordu. Biz onu Kayseri’de devre arası oyuna sokmak istedik ama ‘Oynayamam’ dedi. Biz de üzüldük. Bu sene yaşadığımız sorunları dışarı yansıtmadık. Bu arkadaşımızın onu söylemesine çok üzüldüm. Ona göre karar almak gerekiyordu, konuşmak gerekiyordu. Dün buraya geldiğimde arkadaşımızla konuşup ikna edecektik. Çünkü takımın ona ihtiyacı var. Ama biz maalesef başkanla konuştuk ayrılma kararı aldık.”

“GEÇEN SEZON HUZUR BU SEZON PROBLEM İÇİNDE ÇALIŞTIK”

Menez’i ilk defa Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında izlediğini anlatan Çalımbay, “Transferler iyi ama zamanlama yanlış. Djourou, William ve Menez’i hiç görmedim, seyretmedim. Nasri geldi, iç sahada oynamadı sakat. Galatasaray maçından önce adalesinde yırtık çıktı, oynatamadık. William ‘Hazır değilim, 20 dakika oynayabilirim’ dedi. Djourou hazır olmadığı halde oynattık. Hiç bir transfer bana sormadan olmaz. Bizim de kendimize göre istediğimiz oyuncular vardı. Transferde de fikir uyuşmayabilir. Öyle şeyler yaşandı. İşin gerçeği geçen sezon mükemmel şekilde huzur içinde çalıştık bu sene problemler içinde çalıştık” diye konuştu

“NASRİ TÜRKİYE’Yİ BİLMİYOR, YANINDAKİ ARKADAŞINI TANIMIYOR”

Transfer edilen futbolcular arasında istediği futbolcuların da alındığını dile getiren Çalımbay, şunları söyledi:

“Ama faydalanabileceğimiz oyuncu olmadı. Benim oyuncumun benimle sezon başında vakit geçirmesi gerekiyor. Herkes Nasri’den bir şeyler bekliyor. Adam Türkiye’yi bilmiyor, yanındaki arkadaşını tanımıyor. Böyle aksaklıklar sıkıntılar olacak” dedi.

Galatasaray karşıaşmasında çok iyi futbol oynadıklarını ve başkanın takımın mücadelesinden dolayı futbolculara büyük pirim verdiğini belirten Çalımbay, “Kayseri’de oynadığımız maçta ilk dakikada gol yedik ama benim istediğim tempo o değil. Rıza Çalımbay’ın takımı o değil. Biz eğer penaltıyı yapabilseydik değişirdi. Geçen sene Kayseri’yi Eto’o penaltıdan attı 1-0 yendi. Galatasaray maçı farklı Kayseri maçı bizim değişik olabilirdi.”

“GELDİĞİMDE ETO’O KRİZİ VARDI, HALA VAR”

Antalyaspor’da yeni transferlerle sıkıntı ve sakat futbolcuların çok olduğu 5 maçlık süreci tamamladıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, “Şimdi Antalyaspor’un önü açık. 6 maçı var 4’ü içerde. 2 hafta sonra da milli maç arası var. O nedenle takım iyi olacak. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum” dedi.

Yönetimin başka hocalarla görüştüğü hakkındaki soruya ise Çalımbay, “Söylenti. Yönetimi tanıdığım kadarıyla öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Dün de görüşürken saatlerce sorun yaşamadık. Geldiğimizde en büyük şey burada kriz yönetmekti. Geldiğimizden beri kriz yönetiyoruz. Geldiğimde Eto’o krizi vardı, hala var. Bu sene hakikaten ekip olarak sahanın içinden çok saha dışında uğraşmak zorunda kaldık. Zaman zaman böyle istemediğimiz şeyler de oluyor” diye cevap verdi.