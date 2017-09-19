Manchester United’ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand ringe çıkıyor.
Rio Ferdinand’ın 20 Eylül Salı günü basın toplantısı düzenleyeceği ve bir televizyon programı için boksör rolünü üstleneceği belirtildi.
Profesyonel boksör olabilmek için neler yapılması gerektiğini anlatan belgeselde Rio Ferdinand’ın yer alacağı kaydedildi.
Uzun süredir boks eğitimi alan Rio Ferdinand, Anthony Joshua’nın Wladimir Klitschko’yu mağlup ettiği mücadelenin ardından ringe çıkmış ve Joshua’nın kemerini tutmuştu.
İngiliz basınında yer alan haberde; Ferdinan’ın televizyon projesi dışında boks sporunda bir kariyer yapmasının beklenmediği vurgulandı.
Manchester United’da 12 sezonun ardından QPR’a transfer olan Rio Ferdinand, 2015 yılında futbolu bırakmıştı.