Real Madrid, Athletic Bilbao’nun kalecisi Kepa’yı radarına aldı

İspanya La Liga devi Real Madrid'in, Athletic Bilbao U21 takımında forma giyen kaleci Kepa'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga’nın son şampiyonu Real Madrid, Athletic Bilbao’nun genç kalecisi Kepa’yı transfer etmek için şimdiden kolları sıvadı.

Madrid temsilcisinin oyuncunun menajeriyle şimdiden irtibata geçtiği öğrenilirken 22 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa’nın sözleşmesi Haziran 2018’de sona erecek.

Marca’da yer alan habere göre; Athletic yöneticileri Kepa’nın takımda kalmasını istiyor ve genç kalecinin geleceğinin burada şekillenmesi gerektiğine inanıyor.

Ancak genç oyuncuyla 10 aydır yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden herhangi bir sonuç alınamadı. Son olarak Ağustos ayında iki taraf bir araya geldi ancak masadan anlaşma sağlanmadan kalkıldığı öğrenildi.

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Athletic bu sebeple 10 milyon euro olan serbest kalma ücretini 65 milyon euro’ya çıkartmak istiyor. Bu gerçekleşirse, Kepa kadroda serbest kalma maddesi en yüksek oyuncu konumuna gelecek.

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