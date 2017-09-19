Beşiktaş Konyaspor golleri ve özeti! (BJK KONYA MAÇINDA MUHTEŞEM GOL) Ne yaptın Quaresma!

Beşiktaş uçuşa geçti. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle büyük bir çıkışa geçen Beşiktaş, zorlu Konyaspor engelini de Cenk Tosun ve Quaresma'nın olağanüstü golüyle 2-0 geçti. Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulan kartal, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. İşte Beşiktaş Atiker Konyaspor maç özeti ve golleri...

Beşiktaş galibiyetlere devam ediyor. Kara kartal evinde ağırladığı Konyaspor’u Cenk Tosun ve Quaresma’nın muhteşem golüyle 2-0 mağlup ederek arka arkaya 3. maçını kazandı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkararak büyük bir başarıya imza attı. İşte Beşiktaş Konyaspor maç özeti ve golleri…

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Beşiktaş doludizgin! Süper Lig’e çok iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, ligin 5. haftasında da sürprize izim vermediği ve Vodafone Park’ta konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Mehmet Demirkol: Quaresma, küstahça `kimsiniz siz kardeşim` der gibi geçiyor Yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından sonra Ricardo Quaresma'nın attığı golle ilgili yorumda bulundu. İlgili Haberi Oku

QUARESMA’DAN UNUTULMAYACAK GOL!

Maça hızlı akınlarla başlayan kara kartal, maçın daha ilk dakikalarında Caner Erkin’in harika asisti ve Cenk Tosun’un muhteşem bitirişiyle Atiker Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk devrenin sonuna kadar üstünlüğüne koruyan Beşiktaş, devreyi önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan siyah beyazlı ekip, Quaresma’nın 3 kişiyi geçip attığı muhteşem golle skoru 2-0’a getirdi ve maç sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyup 3 puanı hanesine yazdırdı.

KONYASPOR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI!

Beşiktaş, dolu tribünler karşısında taraftarına seyir zevki yüksek bir maç izletirken Atiker Konyaspor zorlu deplasmanda etkili olmayı başaramadı.

Şenol Güneş`ten yabancı sınırı açıklaması: Kurumsal reforma ihtiyaç var Atiker Konyaspor karşısında alınan galibiyette puanını 13'e çıkartan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından konuştu. Güneş, “Bu maçı kazandık ve mutluyuz. Şimdi çok önemli 3 maça odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Adriano 40. dakikada sakatlık geçirerek yerini Necip Uysal'a bıraktı. Adriano'nun baldırında çekme olduğu belirtildi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 13 yaparken Konyaspor 3 puanda kaldı. Siyah beyazlılar gelecek hafta deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olurken Konyaspor sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak.

Ünlü spor Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı sonrasında Quaresma ve geçtiğimiz sezon F.Bahçe forması giyen Lens hakkında yorumlarda bulundu.

“QUARESMA MAÇIN İÇİNDE ÇILDIRIYOR”

Ünlü yorumcu; “Kendisine verilen görevi uygulamayı çok seviyor ama görevi de dayatıyor. Yani sen ona başka bir görev veremezsin. Gelinen noktada oyuna karşı istekleri ve sevgileri eş. Oyunu istemeleri, hala var olma çabası denk noktaya geldi. Büyük oranda da istenenleri yaparak ona bir özgürlük sağlanıyor. Ama Quaresma’nınki saygıdeğer bir geri dönüş.”

“Maç içinde bazen çıldırtıyor. Ceza sahası içinde boş adam var trivela yapmaya çalışıyor. Ama oyuna karşı isteği bitmiyor. Bu gole öyle bakıyorum ben. Yanlış anlaşılmasın, kötü anlamıyla söylemiyorum. Karşısındakileri ‘yok saydı’. Yanlış anlaşılacağını biliyorum ama küstahça ‘kimsiniz siz kardeşim’ der gibi geçiyor ve der gibi de vuruyor. Bu özel bir şey. Ben birçok konuda eleştiririm Quaresma’yı Şenol hocayla birlikte kariyerinde ilk defa yurtdışında çok güzel top oynuyor.” dedi.

“BEŞİKTAŞ'IN EN KÖTÜSÜ LENS”

Lens'in performansını da değerlendiren Demirkol; “Geçen sezon Fenerbahçe'nin en iyisi dediğimiz Lens, bu sene Beşiktaş'ta yedek kulübesinden çıkamıyor.” ifadelerini kullandı..

KARTAL SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI!

Siyah-beyazlı ekip alınan bu sonuçla Süper Lig'de oynanan son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezon Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor galibiyeti ile 10 maçla çıkarılan yenilmezlik serisinde 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.