Peri masalı değil, başarı öyküsü: Slovenya

2 milyon nüfusa sahip ülkede spor, okullarda zorunlu ders. NBA’e onlarca oyuncu gönderdiler. Kayaktan atletizme pek çok branşta olimpiyat ve dünya şampiyonları var.

SÖZCÜ – Eski Yugoslav ekolünden gelen iki Balkan ülkesinin final maçında Sırbistan'ı 93-85 yenen Slovenya, basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Slovenya'nın başarısı için Türkiye'de ‘Sürpriz', ‘Peri masalı' gibi yorumlar yapıldı ama işin aslı öyle değil. Slovenler, köklü bir spor kültürüne sahip ve bunun ödülünü Avrupa şampiyonu olarak aldılar. Basketbolda zirveye çıktıkları gün, U23 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye'ye yenilen Slovenya, 1991'de Yugoslavya dağıldıktan sonra çok sayıda sporcu yetiştirdi.

SON YILDIZ DONCIC

Sporun (ve basketbolun) ilkokul 3. sınıflardan itibaren zorunlu ders olarak okutulduğu bu küçük ülke, EuroBasket'in ‘MVP'si Goran Dragic'in yanı sıra Radoslav Nesterovic, Beno Udrih, Primoz Brezec, Sasha Vujacic, Bostjan Nachbar ve son olarak 18 yaşındaki Luka Doncic gibi yıldızları dünya basketboluna kazandırdı. Hentbol, buz hokeyi gibi takım sporlarında tüm büyük şampiyonalara giden Slovenler, kayaktan atletizme bireysel branşlarda da Tina Maze, Primoz Kozmus gibi dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkardı. 5000'i aşkın Sloven'in EuroBasket finali için İstanbul'a gelmesi, bu küçük ülkedeki spor kültürünün göstergesi oldu.

AKILDA KALANLAR

– Sırbistan, son 4 büyük turnuvada 3 final, 1 yarı final oynamasına rağmen hiç şampiyon olamadı.

– İspanya, son 6 EuroBasket'te kürsüye çıktı: 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük.

– Pau Gasol, EuroBasket tarihinin en skoreri oldu; ilk ve son Avrupa Şampiyonası'nda bronz kazanırken, ikisinde de İstanbul'daydı (2001 ve 2017).

– İspanya’nın bir diğer yıldızı Carlos Navarro, milli formaya veda etti.

– Son 12 EuroBasket'i ev sahipleri kazanamadı. En son 1993'te Almanya, evinde altın madalya almıştı.

– ULEB, EuroLig hakemlerini turnuvaya göndermedi. Brezilya, Filipinler gibi ülkelerden gelen FIBA hakemleri, kararlarıyla saç-baş yoldurdu.

– Sırp taraftarlar, finali izleyen Başbakan Ana Brnabic'i, lezbiyen olduğu için madalya töreni öncesi protesto etti.