Ousmane Dembele’nin sakatlığı Barcelona’yı 10 milyon euro’dan kurtardı

Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Ousmane Dembele'nin 4 ay sahalardan uzak kalacak olması, Katalan ekibini 10 milyon euro'luk bir yükten kurtarmış oldu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Barcelona, yeni transfer Ousmane Dembele’nin sakatlığı ile şoke olurken oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniylebu sezon Borussia Dortmund’a 10 milyon euro ödemekten kurtulacak.

Alman ekibi Borussia Dortmund’dan 105 milyon euro’ya transfer edilen 20 yaşındaki forvetin sözleşmesinde, 50 maça çıkması halinde Barcelona’nın Dortmund’a 10 milyon euro daha ödemesini gerektiren bir madde bulunuyordu.

Getafe karşılaşmasında kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk eden ve ameliyat olan Dembele, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak.

2018’in başına oynaması beklenmeyen Dembele, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey’de finale kadar ilerlemesi halinde bile 50 maçlık baraja ulaşamayacak.