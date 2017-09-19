Osmanlıspor’un yeni hocası belli oldu
Bülent Uygun'un istifasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Osmanlıspor İrfan Buz'la anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig’de ilk beş hafta sonunda 1 puanla son sıraya demir atan Osmanlıspor, yeni hocasını buldu. Teknik Direktör Bülent Uygun’un görevinden ayrılmasının ardından derhal yeni hoca arayışlarına başlayan Başkent ekibi deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz’la anlaşmaya vardı.
AYRINTILAR GELİYOR.
17 Eylül 2017 Bülent Uygun Osmanlıspor`dan istifa etti Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun görevinden istifa etti. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 21:35 | 19.09.2017