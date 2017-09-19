Menemen Belediyespor 4-2 Darıca Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur mücadelesinde Menemen Belediyespor, konuğu Darıca Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği’ni mağlup eden Menemen Belediyespor, tur atladı: 4-2.

Bergama 14 Eylül Stadı’nda oynanan maçta sarı-lacivertli ekibin gollerini 40. dakikada Uğur, 51. dakikada Hakkı, 58. dakikada Cihan ve 86. dakikada Hasan attı. Konuk takıma 10. dakikada kendi kalesine Tayfun ve 84. dakikada Özer’in golleri yetmedi.

10. dakikada konuk ekip golü buldu. Menemenli Tayfun, Darıcalı Aziz’in ortasında ceza sahası içindeki topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

40. dakikada skora eşitlik geldi. Ayberk’in sağ kanattan ortasını Uğur sert bir şutla filelerle buluşturdu: 1-1.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

51. dakikada Menemen öne geçti. Darıca ceza alanında oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Hakkı, kaleci Deniz’i avladı: 2-1.

58. dakikada fark 2’ye çıktı. Ev sahibi ekipten Tayfun sağ kanattan korneri kullandı, ceza alanında Cihan kafayı çaktı: 3-1.

84. dakikada Darıca Gençlerbirliği umutlandı. Aziz’in derinlemesine pasında Özer golü attı: 2-3.

86. dakikada Menemen, skoru belirleyen golü buldu. Hasan, kendi süreklediği topla ceza sahasına girerek topu ağlara bıraktı: 4-2. Van Büyükşehir Belediyespor 0-1 Kayserispor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Van Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hidayet Zeybek, Şenol Bektaş

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir – Abdulgani, Alberk, Cihan, Veli, Ardahan, Samet Günhan, Tayfun (Dk. 76 Atakan), Uğur, Serdar (Dk. 21 Hakkı), Kerem (Dk. 78 Hasan)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz – Alper, Yusuf (Dk. 40 Kerem), Emrullah, Sinan (Dk. 62 Bünyamin), Özer, Aziz, Mehmet, Doğancan, Hayrullah, Halil (Dk. 46 Görkem)

GOLLER: Dk. 10 Tayfun (Kendi kalesine), Dk. 84 Özer (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 40 Uğur, Dk. 51 Hakkı, Dk. 58 Cihan, Dk. 86 Hasan (Menemen Bld)

SARI KART: Samet Günhan (Menemen Bld)