Lens fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Jeremain Lens'in antrenmanda henüz fit olmayan 'göbekli' görüntüsü dikkat çekti.

Beşiktaş’ın Sunderland’den renklerine bağladığı Jeremain Lens’in, Spor Toto Süper Lig’de 5 hafta geçmesine karşın henüz fiziki anlamda fit olmadığı gözlemleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in sadece Kardemir Karabükspor maçında ilk 11’de başlattığı Hollandalı yıldız dün akşam ise 81. dakikada oyuna girebildi.

Geçen sezon 5 gol, 17 asistle oynadı

Lens’in antrenmanda çekilen ‘göbekli’ görüntüsü de şu ana kadar neden yedek kulübesinde olduğunun bir göstergesi… Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’de geçen sezon 5 gol, 17 asistlik müthiş performansla 22 gole katkıda bulunmuştu.

İşte bu fotoğrafa sosyal medyadaki bazı tepkiler

(Milliyet)

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