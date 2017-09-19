Günün spor ekranı

FUTBOL
13.00………………………………..A Spor
Tokat – Kahramanmaraş
14.30………………………………..A Spor
Diyarbekir – İstanbul (Dönüşümlü)15.30………………………………..A Spor
Bodrum – Gazişehir (Dönüşümlü)
16.00………………………………..A Spor
Van BŞ Bld. – Kayseri (Dönüşümlü)
17.00………………………………..A Spor
Balıkesir – Kars 36 (Dönüşümlü)
19.00………………………………..A Spor
Bolu – Sinop
21.45………………………. Tivibuspor 2
Bologna – İnter
VOLEYBOL
19.00……………………………. TRT Spor
Fenerbahçe – Halkbank
TENİS
14.00………………………… Eurosport 2
ATP St. Petersburg……………………………..
17.30…………………………… Eurosport
ATP St. Petersburg
19.30…………………………… Eurosport
ATP St. Petersburg
BİSİKLET
12.30……………………………Eurosport
Dünya Yol Bisikleti Yarışı
16.30…………………………Eurosport 2
Dünya Yol Bisikleti Yarışı