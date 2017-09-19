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Günün spor ekranı

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:4319 Eylül 2017
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Günün spor ekranı

FUTBOL

13.00………………………………..A Spor

Tokat – Kahramanmaraş

14.30………………………………..A Spor

Diyarbekir – İstanbul (Dönüşümlü)15.30………………………………..A Spor

Bodrum – Gazişehir (Dönüşümlü)

16.00………………………………..A Spor

Van BŞ Bld. – Kayseri (Dönüşümlü)

17.00………………………………..A Spor

Balıkesir – Kars 36 (Dönüşümlü)

19.00………………………………..A Spor

Bolu – Sinop

21.45………………………. Tivibuspor 2

Bologna – İnter

VOLEYBOL

19.00……………………………. TRT Spor

Fenerbahçe – Halkbank

TENİS

14.00………………………… Eurosport 2

ATP St. Petersburg……………………………..

17.30…………………………… Eurosport

ATP St. Petersburg

19.30…………………………… Eurosport

ATP St. Petersburg

BİSİKLET

12.30……………………………Eurosport

Dünya Yol Bisikleti Yarışı

16.30…………………………Eurosport 2

Dünya Yol Bisikleti Yarışı

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