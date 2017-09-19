Güntekin Onay’dan Quaresma’nın golü için: ‘Playstation’da atılmaz’

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın golü sonrasında Twitter'da paylaşım yapan Güntekin Onay "Playstation'da atılmaz, o ne öyle?" dedi.

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