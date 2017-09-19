Güntekin Onay’dan Quaresma’nın golü için: ‘Playstation’da atılmaz’

Ünlü sunucu Güntekin Onay, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın Atiker Konyaspor’a attığı gol sonrası Twitter’dan yorumda bulundu.
Siyah beyazlı futbolcunun iki Konyasporlu oyuncunun arasından sıyrılıp müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderirken Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.
Quaresma’nın golü sonrasında paylaşım yapan Güntekin Onay, “Quaresma’nın golü Playstation’da atılmaz. O ne öyle???” ifadelerini kullandı.
Quaresma’nın golü Playstation’da atılmaz. O ne öyle ???
— Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 18 Eylül 2017