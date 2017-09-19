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Güntekin Onay’dan Quaresma’nın golü için: ‘Playstation’da atılmaz’

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın golü sonrasında Twitter'da paylaşım yapan Güntekin Onay "Playstation'da atılmaz, o ne öyle?" dedi.
00:1019 Eylül 2017
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Güntekin Onay’dan Quaresma’nın golü için: ‘Playstation’da atılmaz’

Ünlü sunucu Güntekin Onay, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın Atiker Konyaspor’a attığı gol sonrası Twitter’dan yorumda bulundu.

Siyah beyazlı futbolcunun iki Konyasporlu oyuncunun arasından sıyrılıp müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderirken Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Quaresma’nın golü sonrasında paylaşım yapan Güntekin Onay, “Quaresma’nın golü Playstation’da atılmaz. O ne öyle???” ifadelerini kullandı.

18 Eylül 2017 Mehmet Demirkol: Quaresma, küstahça `kimsiniz siz kardeşim` der gibi geçiyor Yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından sonra Ricardo Quaresma'nın attığı golle ilgili yorumda bulundu. İlgili Haberi Oku

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beşiktaş Güntekin Onay Ricardo Quaresma
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