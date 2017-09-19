Göztepe, Süper Lig’de ezber bozdu

Göztepe lige yükselen takımlara oranla büyük bir başarı yakalayarak 5 haftada 10 puan topladı.

Göztepe 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de 5 maçta 10 puan toplayıp 3. sıraya yükselirken, genellikle 1. Lig’den gelen takımlardan en az birinin ilk senesinde küme düştüğü devler arenasındaki performansı ile ışık saçtı. Göztepe, geride kalan 10 sezonda, ligin yenileri arasında Çaykur Rizespor’dan sonra en iyi ilk 5 hafta performansını sergileyen ekip oldu. Karadeniz ekibi, 2013-14 sezonunda ilk 5 maçta 12 puan toplamayı başardı. 2007 ve 2017 arasında devler arenasına çıkan 23 farklı takımdan sadece Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Kayserispor ve Alanyaspor düşme acısını tatmadı.

Daha önce 1. Lig’den Süper Lig’e terfi eden Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Hacettepe, Antalyaspor, Kocaelispor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Manisaspor, Konyaspor, Karabükspor, Bucaspor, Orduspor, Samsunspor, Mersin İdman Yurdu, Elazığspor, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor ve Adanaspor, en üst kategoride uzun süre kalmayı başaramadı. Bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Karabükspor 10 yıllık süre içinde Süper Lig’den düşse de yeniden devler ligine dönmeyi bildi.

Kafalardaki tüm soru işaretlerine rağmen sezona müthiş bir başlangıç yapan Göztepe’nin genç teknik direktörü Tamer Tuna, yeni takımların Süper Lig’deki ilk senelerinde oldukça zorlandığını söyledi. Önümüzdeki süreçte de ayaklarının yere sağlam basacağını ifade eden Tuna, “Biz yeni bir takım kurduk. Geçiş sürecini çok zor altattık. Halen geliştirmemiz gerek yönlerimiz var. Süper Lig, geçen sezonlara göre çok daha çetin geçiyor. Geride kalan 5 haftada iyi futbol oynayıp güzel skorlar aldık. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam etmeliyiz. Şu an tek hedefimiz var; kalıcı olmak” yorumunu yaptı.