Galatasaray’da yeni bir yıldız doğuyor: Ahmet Sivri

Galatasaray ile Kasımpaşa U21 takımlarının karşı karşıya geldiği maça, sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri damga vurdu. 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta 2 kez fileleri havalandıran genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 5'e yükseltti.
Sezon başında Beşiktaş’ın eski yönetici Sinan Vardar’ın tavsiyesiyle Yenicami AK’den transfer edilen Ahmet Sivri, Kıbrıs ekibinin A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol atma başarısı göstermişti.
19 yaşındaki yıldız adayı alt yapıda dikkat çekerken, hocaları da üstüne titriyor!
Dura toplardaki tekniği ve hızıyla sahada etkili olan Ahmet Sivri sezon başında A takımla da kafilede yer alarak Gomis ile uçaktan fotoğraf çektirmişti.