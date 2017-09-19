Galatasaray’da yeni bir yıldız doğuyor: Ahmet Sivri

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs'ta 52 maçta 66 gol atan ve bu sezon Galatasaray'a transfer olan 19 yaşındaki Ahmet Sivri, U21 Ligi'nde Kasımpaşa'ya karşı harika bir gole imza attı.

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