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Galatasaray’da yeni bir yıldız doğuyor: Ahmet Sivri

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs'ta 52 maçta 66 gol atan ve bu sezon Galatasaray'a transfer olan 19 yaşındaki Ahmet Sivri, U21 Ligi'nde Kasımpaşa'ya karşı harika bir gole imza attı.
11:3819 Eylül 2017
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Galatasaray’da yeni bir yıldız doğuyor: Ahmet Sivri

Galatasaray ile Kasımpaşa U21 takımlarının karşı karşıya geldiği maça, sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri damga vurdu. 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta 2 kez fileleri havalandıran genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 5'e yükseltti.

Sezon başında Beşiktaş’ın eski yönetici Sinan Vardar’ın tavsiyesiyle Yenicami AK’den transfer edilen Ahmet Sivri, Kıbrıs ekibinin A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol atma başarısı göstermişti.

19 yaşındaki yıldız adayı alt yapıda dikkat çekerken, hocaları da üstüne titriyor!

Dura toplardaki tekniği ve hızıyla sahada etkili olan Ahmet Sivri sezon başında A takımla da kafilede yer alarak Gomis ile uçaktan fotoğraf çektirmişti.

 

Etiketler
Ahmet Sivri galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 11:45 | 19.09.2017
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