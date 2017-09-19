Fenerbahçe’de Martin Skrtel krizi! Beşiktaş maçında oynamayabilir

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Martin Skrtel'in derbide forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor’u 4-1 yenen Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Alanyaspor maçında riske edilmeyen yıldız oyuncu Skrtel’den derbi öncesi kötü haber geldi.

Milliyet Gazetesi’nden Senad Ok’un haberine göre; kasığında problem olan Skrtel’in cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Kasığında problem olan yıldız oyuncunun durumu Cuma günü yapılacak son idmanda netlik kazanacak.

Bu oyuncu dışında Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar’ında Beşiktaş maçında kadroda olmayacağı yerine Alper Potuk veya Mehmet Ekici’in ilk 11’de oynayacağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe`ye Eljif Elmas müjdesi Fenerbahçe, FIFA'nın Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla yapılan futbolcu uygunluğu başvurusunu kabul ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku