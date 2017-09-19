Fenerbahçe, Halkbank’ı yendi ve filede sezonu kupayla açtı

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, erkekler voleybolda sezonu kupayla açmış oldu.

Erkekler voleybolda lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı, Halkbank’ı 25-22, 24-26, 25-18 ve 25-13’lük setlerle 3-1 mağlup edeb Fenerbahçe kazandı ve bu sonuçla sarı-lacivertliler sezonu kupayla açmış oldu. Halkbank maçtan önce seremoniye Fenerbahçe’nin voleybol camiasına verdiği hizmetlerle ölümsüzleşen merhum yöneticisi Hakan Dinçay’ın anısına hazırlanan pankartla çıktı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank: Burutay, Hakkı, Nemanja Petric, F. Samet, Hierrezuelo, Hernandez / Alperay (L), Emre, Mustafa, Furkan, Ersin, Hasan (L), Abdullah, Lucas Loh

Başantrenör: Slobodan Kovac

Fenerbahçe: Metin, Selcuk, Ahmet (L), Quesque, Sket, Gladyr / Resul, Ferhat, Oğulcan, Ahmetcan, Burak (L), Halil, İzzet, Bertuğ, Oğuzhan

Başantrenör: Veljko Basic

Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25

Süre: 121 dk. (33, 29, 34, 25)

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