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Fenerbahçe, Halkbank’ı yendi ve filede sezonu kupayla açtı

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, erkekler voleybolda sezonu kupayla açmış oldu.
22:1619 Eylül 2017
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Fenerbahçe, Halkbank’ı yendi ve filede sezonu kupayla açtı

Erkekler voleybolda lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı, Halkbank’ı 25-22, 24-26, 25-18 ve 25-13’lük setlerle 3-1 mağlup edeb Fenerbahçe kazandı ve bu sonuçla sarı-lacivertliler sezonu kupayla açmış oldu. Halkbank maçtan önce seremoniye Fenerbahçe’nin voleybol camiasına verdiği hizmetlerle ölümsüzleşen merhum yöneticisi Hakan Dinçay’ın anısına hazırlanan pankartla çıktı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank: Burutay, Hakkı, Nemanja Petric, F. Samet, Hierrezuelo, Hernandez / Alperay (L), Emre, Mustafa, Furkan, Ersin, Hasan (L), Abdullah, Lucas Loh

Başantrenör: Slobodan Kovac

Fenerbahçe: Metin, Selcuk, Ahmet (L), Quesque, Sket, Gladyr / Resul, Ferhat, Oğulcan, Ahmetcan, Burak (L), Halil, İzzet, Bertuğ, Oğuzhan

Başantrenör: Veljko Basic

Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25

Süre: 121 dk. (33, 29, 34, 25)

18 Eylül 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Finali`ne doğru... Halkbank ile Fenerbahçe'yi bir araya getirecek olan 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesi öncesinde iki takım basın toplantısında buluştu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe halkbank Spor Toto Şampiyonlar Kupası voleybol
Son güncelleme: 22:39 | 19.09.2017
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