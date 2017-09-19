Fenerbahçe, Halkbank’ı yendi ve filede sezonu kupayla açtı

Erkekler voleybolda lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı, Halkbank’ı 25-22, 24-26, 25-18 ve 25-13’lük setlerle 3-1 mağlup edeb Fenerbahçe kazandı ve bu sonuçla sarı-lacivertliler sezonu kupayla açmış oldu. Halkbank maçtan önce seremoniye Fenerbahçe’nin voleybol camiasına verdiği hizmetlerle ölümsüzleşen merhum yöneticisi Hakan Dinçay’ın anısına hazırlanan pankartla çıktı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Bilal Çağlar
Halkbank: Burutay, Hakkı, Nemanja Petric, F. Samet, Hierrezuelo, Hernandez / Alperay (L), Emre, Mustafa, Furkan, Ersin, Hasan (L), Abdullah, Lucas Loh
Başantrenör: Slobodan Kovac
Fenerbahçe: Metin, Selcuk, Ahmet (L), Quesque, Sket, Gladyr / Resul, Ferhat, Oğulcan, Ahmetcan, Burak (L), Halil, İzzet, Bertuğ, Oğuzhan
Başantrenör: Veljko Basic
Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25
Süre: 121 dk. (33, 29, 34, 25)