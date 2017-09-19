Eze eze Beşiktaş

Porto zaferinin ardından lige dönen Beşiktaş, Konya maçına da alıştığımız 4-2-3-1 düzeniyle çıktı. Oyunun bütün hâkimi Beşiktaş'tı. Topa sahip olan, sürekli pas yapan ve taraftarlara mükemmel bir ofansif futbol izleten bir takım vardı yine sahada. Bakalım Beşiktaş neleri çok iyi yaptı.

1- Siyah-beyazlılar oyunda mükemmel genişlik yaparak kanatları çok iyi kullandı. Sağdan Adriano ve Quaresma'yla soldan Caner ve Babel'le kusursuz kombine akınlar yaparak kanatlardan adeta Konya'yı ezdi geçtiler. Quaresma, Babel ve Caner müthiş performans ortaya koydular. Adriano da oyundan çıkana kadar bu üçlüye ayak uydurdu diyebiliriz.

2- Türkiye'nin gerçekten en iyi orta sahası Beşiktaş'ta. Talisca, Atiba ve Tolgay inanılmaz bir presle Konya'yı orta sahada durdurup, sahip oldukları topları da çok çabuk öne doğru hızlı oynayarak takımlarını atağa kaldırdılar. Ve çok pozisyon ürettiler. Daha ofansif oynayan Oğuzhan'ın yokluğunda forma giyen Tolgay rakibi çok durdurdu ve defansif anlamda Oğuzhan'dan daha iyi olduğunu gösterdi. Oğuzhan'ın yokluğunda Tolgay görevini fazlasıyla yaptı.

3- Merkezden yapılan tüm atakları çok özel bir yeteneğe sahip olan Talisca yönlendiriyor. Cenk Tosun'la da çok iyi anlaşıyor. Bu iki oyuncu rakip defansı dağıtarak orta sahadan gelen oyunculara da boş alanlar yaratıp, onların da pozisyona girmesini sağlıyorlar. Ayrıca sonuç da üretiyorlar.

Taraftar her zamanki gibi mükemmeldi. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi taraftarı olduklarını yine gösterdiler. Hakem Serkan Çınar da hayatının en iyi maçını yönetti. Kusursuzdu, ilk defa hakem olarak Serkan Çınar'ı görebildim. Yorgun döndüğü bir Porto maçından sonra bu kadar tempolu ve iyi futbolla Konya gibi bir takımı eze eze yeniyorsa bu yılın da şampiyonu Beşiktaş'tır.